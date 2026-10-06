Мирчев иска изслушване на Радев и службите заради ударените кораби в Черно море

"Демократична България" (ДБ) иска извънредно изслушване в парламента на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), Служба „Военно разузнаване“, Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), както и на министъра на отбраната и на премиера Румен Радев във връзка с търговските кораби в Черно море, които са били поразени от дронове.

Това написа във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" и депутат от парламентарната група на ДБ Ивайло Мирчев.

Настоява спешно да бъде свикан КСНС

Настояваме президентът Йотова спешно да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), обяви Мирчев. По думите му това искане е отправяно към държавния глава за пореден път. Ако и сега реши, че няма да го направи, ще потвърди негодността си за поста, който изпълнява в момента и за който се кандидатира, коментира Мирчев.

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Румен Радев свика среща с представители на институциите във връзка с поразени от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море.

Радев съобщи, че атаката се е провела в 3 часа през нощта с морски и въздушни дронове. Премиерът определи като недопустима атаката, грубо погазване на международното право. Той съобщи, че продължава издирването на моряците от единия потънал кораб. Спасените моряци са 11 турски граждани и 7 индийци.