71-годишна пешеходка загина след удар от 20-годишна шофьорка

71-годишна жена е загинала при пътен инцидент между селата Злокучене и Бошуля, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Сигналът за катастрофата е получен в понеделник вечерта в Районното управление в Септември. По първоначални данни лек автомобил "Фолксваген" е блъснал жената, докато тя се е движила по пътното платно и е бутала ръчна количка.

На място са изпратени полицейски автопатрули, пожарникари и екип на Спешна помощ. Вследствие на удара 71-годишната жена е починала.

Шофьорката е задържана

Зад волана на автомобила е била 20-годишна жена от Злокучене. Загиналата пешеходка също е жителка на селото.

На младата шофьорка са направени проби за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете са отрицателни.

Тя е задържана в ареста на Районното управление в Септември.

Разследването продължава

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик. Предстои да бъдат изяснени точните причини и обстоятелства, довели до фаталния инцидент, пише БТА.