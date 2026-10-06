Helpbook: Кой и как реши да пуска новите влакове "Шкода" на дъли разстояния?

Преди дни в платформата на Helpbook.info получихме сигнал, отразяващ впечатленията на подателя, относно функционалността на новодоставените мотрисни влакове Шкода, които наскоро БДЖ пусна в експлоатация.

Ето и съдържанието му: „Кой и как реши да пуска новите влакове "Шкода" на дъли разстояния? Това е градска железница и пътуването повече от около час с нея е кошмар. Седалките са по-къси от стандартните и твърди. Също така тесни и неудобни.

Лавицата за багаж също е малка и не става за куфари. Облегалките за ръце са тесни, ръбести и от твърда пластмаса. Вентилацията е лоша, прозорците не се отварят и дори и да има климатик лошите миризми се носят навсякъде! На всичко отгоре на влака Видин-София тоалетните не работят! Честно казано по-добре старите, изтърбушени и мръсни влакове, от това мъчение. Тези влакове за перфектни за София-Банкя или други подобни маршрути, но за 5 часа път не стават.“ (целият сигнал - тук)

Своевременният отговор от БДЖ гласи следното: „Новите електрически мотрисни влакове „Шкода“ са предназначени за обслужване на регионални влакове на средни разстояния - 300 км, при продължителност на пътуването до 4 часа. Конструкцията, оборудването на пътническите салони и ергономичността на седалките за пътници са съобразени с приложимите изисквания на европейските норми и стандарти за съвременен железопътен подвижен състав. По отношение на посочените случаи с неработещи санитарни помещения следва да се отбележи, че вратите им са оборудвани със система за автоматично управление и се отварят и затварят посредством предназначените за това бутони. Прилагането на механична сила по навик от пътниците при опит за ръчно отваряне или затваряне нарушава работата на системата за управление и контрол на вратата. При загуба на информация за нейното положение системата я задейства в защитен режим и блокира управлението до отстраняване на причината. Мотрисните влакове имат обособени места за майки с колички и за велосипеди, така че пътниците с по-обемист ръчен багаж, винаги могат да намерят достатъчно свободно място за поставянето му. Към настоящия момент продължава обучението на локомотивния персонал по региони, което включва провеждането на необходимия производствен стаж за работа с новите влакове.“

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.