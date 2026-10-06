Утре Илияна Йотова свиква заседание на КСНС

Президентът Илияна Йотова отговори на призивите на политическите партии и свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност.

То ще се проведе на 7 октомври, сряда, от 13.00 часа, а темата му е "Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна".

Множество партии призоваха Йотова да свика КСНС след ударите по два търговски кораба в изключителната икономическа територия на България в Черно море.

"Докато президентът и премиерът се държат като хипита в Уудсток и се правят, че войната не не ги засяга, тя ескалира. Има опити за взривове и взривове във фабрики и заводи в цяла Европа, българи с обвинение за шпионаж, чужди служби казват, че през България са прекарвани експлозиви за атентати в други държави, отделно има два кораба, ударени от дронове. Чии са тези дронове? Да не се налага румънското правителство преди нас да съобщи какво е станало", заявиха от ГЕРБ, призовавайки за КСНС.

Настояваме президентът Йотова спешно да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), обяви лидерът на "Демократична България" Ивайло Мирчев. По думите му това искане е отправяно към държавния глава за пореден път.

"Ако и сега реши, че няма да го направи, ще потвърди негодността си за поста, който изпълнява в момента и за който се кандидатира", коментира Мирчев.

Асен Василев от "Продължаваме промяната" пък подчерта, че вече 9 месеца не е свиквано заседание на КСНС.

"Моите очаквания са, че госпожа Йотова отново няма да свика Съвета за национална сигурност, няма смисъл и да я призоваваме", допълни той.