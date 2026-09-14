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Йотова ще вземе решение за свикване на КСНС след анализ на рисковете

Искаме достатъчно задълбочена информация, заяви тя

14.09.2026 | 20:32 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

След анализ на актуалното състояние на рисковете пред националната сигурност на страната ще взема решение нужно ли е свикването на Консултативен съвет за национална сигурност.

Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в Силистра.

"Искаме достатъчно задълбочена информация. Консултативният съвет трябва да предложи конкретни мерки към другите институции. Дали те ще се съобразят, ще видим. Ние искаме да си свършим работата", допълни държавният глава.

Запитана дали България трябва да се присъедини към държавите, които подкрепят идеята Европа да се включи в преговорите за мир в Украйна, Илияна Йотова подчерта, че страната ни трябва да бъде сред най-активните участници в европейското семейство при изготвянето на европейско предложение за това как трябва да приключи войната в Украйна и какво да бъде мирното споразумение.

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"Имаме много дълга история, много дълги традиции и смятам, че можем да бъдем полезни на много от нашите европейски партньори в това отношение", допълни тя.

Държавният глава посочи, че час по-скоро трябва да се отворят дипломатически канали и допълни, че военно решение за Украйна няма.

"Трябва да се седне на масата на преговорите. Много е важно да се научат уроците от провалените споразумения", заяви президентът Йотова и допълни, че трябва реалистично предложение.

Запитана как ще коментира продължаващите критики за помилване на лишени от свобода в качеството ѝ на вицепрезидент, тя посочи, че ги обяснява със слабостта на своите опоненти.

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Тагове:

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