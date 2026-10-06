Ненчев обвини Радев в страх от Кремъл заради позицията му за дроновете

В публикация във Фейсбук, бившият военен министър Николай Ненчев обвини държавния глава, че избягва категорична позиция срещу Москва и постави въпроса дали поведението му не създава риск за националната сигурност на България.

По-рано, след като направи официално изявление, Радев каза пред медиите: "Още не мога да кажа от коя страна са дроновете, но е ясно - или са руски, или са украински."

И акцентира върху това, че атаката е комплексна – с морски и с въздушен дрон. „Тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла“, обясни премиерът.

Ето какво написа във Фейсбук Ненчев:

"От позицията му лъха страх. Страх от Кремъл. Страх да бъде назована истината – че дроновете са руски и че Русия е агресорът. И големият въпрос е: защо Радев се страхува от Путин?

Премиерът Радев: Не мога да кажа от коя страна са дроновете - или са руски, или са украински

Премиерът Радев: Не мога да кажа от коя страна са дроновете - или са руски, или са украински

Защо се страхува да осъди руската агресия, която вече носи заплахи и жертви дори във водите на Черно море, включително в изключителната икономическата зона на България?

Това не е въпрос на партийна политика. Това е въпрос на национална сигурност и държавен суверенитет.

С поведението си Радев поставя под риск сигурността на България. Вместо да защити категорично българския национален интерес, той демонстрира колебание и страх там, където е необходима твърдост и държавническа позиция.

Нека си спомним как реагират Полша и балтийските държави, когато са изправени пред руски заплахи. И нека сравним тази решителност с поведението на уплашения Радев.

Това не е поведение на държавник, който защитава България. Това е поведение на човек, който се страхува да се противопостави на Кремъл.

А къде е Илияна Йотова?

Защо все още не е свикан Консултативният съвет за национална сигурност? Какъв президент ще бъде тя в свят, в който войната вече е на прага на Европа?

България има нужда от държавници, които казват истината, когато е трудно. От лидери, които защитават националната сигурност, а не се съобразяват със страха от Кремъл.

Тези хора няма да предотвратят разрастването на войната, ако продължават да демонстрират слабост пред агресора. Напротив – така те постилат червения килим пред руската агресия.

Това не е защита на България. Това е предателство към българския национален интерес", смята бившият военен министър.