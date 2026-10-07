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Йотова свиква КСНС за взривените кораби в Черно море

Темата ще бъде рисковете за морската ни сигурност

07.10.2026 | 07:09 ч. 37
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност заради рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. 

Заседанието ще се проведе днес от 13.00 часа в президентската институция.

Темата на заседанието е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

Решението на държавния глава идва след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. При инцидента единият плавателен съд потъна, а 18 моряци от втория кораб бяха спасени. Двама от тях са тежко пострадали. Съдбата на екипажа на потъналия кораб остава неизвестна, припомня БГНЕС.

Инцидентът стана в Изключителната икономическа зона, а не в териториалните води на България. Именно затова въпросът за правомощията на държавата и за действията при непосредствена опасност, придобива особена тежест.

След атаките политическите сили настояха президентът да свика КСНС заради рисковете за сигурността на страната и корабоплаването в Черно море.  БГНЕС

След края на КСНС е предвидено президентът да направи изявление.

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