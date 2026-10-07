Пенсионна реформа: Осигурените ще бъдат разпределяни в три подфонда

Пенсионното осигуряване е изправено пред изпитания, а сред основните въпроси са финансовата устойчивост на системата, размерът на пенсиите и необходимостта от промени.

Според Владимир Нечев, гл. изпълнителен директор на пенсионно-осигурителна компания, това, което предстои следващата 2027 година е дълго чакана реформа и обхваща няколко направления. Според Нечев целта е по-висока доходност от управляваните средства, по-ниски такси и повишаване на сигурността в пенсионния сектор.

“Това са някои от основните елементи на тази промяна", добави експертът в предаването “България сутрин”.

Къде се осигуряваме

Нечев подчерта, че е важно всяко лица да знае кой е неговият пенсионен фонд, какви са неговите спестявания и да ги следи.

"Имаше социологическо проучване наскоро, което показа дефицити. Не всеки знае кой е пенсионният му фонд. Всеки може да разбере къде се осигурява много лесно на телефона на НАП. Нужно е да се предоставят лични данни и автоматизирана система дава информация. Смяната на фонд е възможна и всяко лице може веднъж годишно да прави избор", допълни Нечев за Bulgaria ON AIR.

Той обясни, че с бъдещите промени ще се надгражда възможността средствата да се управляват в няколко вида подфонд.

Подфондовете според възрастта

"От 1 януари лицата ще бъдат служебно разпределени по възраст в някой от трите различни подфонда. Лицата над 50 г. ще попаднат в динамичния, тези между 50 г. и оставащи 3 години до пенсионна възраст ще бъдат разпределени в балансирания, а за тези, които имат по-малко от 3 години до пенсия, задължителен е консервативният подфонд. Разликата е в инвестиционните лимити", коментира експертът.

Според Нечев добрите практики насочват към това да се прилага подход, базиран на жизнения цикъл.

"Трябва да правим разграничение в трите стълба на пенсионната система. Тази реформа цели с по-високата доходност напред във времето вторият стълб да допринася все повече като част от общия заместващ доход, когато едно лице достигне годините за пенсиониране", поясни главният изпълнителен директор на пенсионно-осигурителна компания.

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