15 "пациенти" липсват: Акцията в "Св. Георги" разкри фиктивни хоспитализации

Акцията в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив е разкрила нарушения, свързани с фиктивни хоспитализации, лекарствени продукти и клинични изпитвания. Това съобщиха министърът на здравеопазването Катя Ивкова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг след днешното заседание на Министерски съвет.

"Основните констатации до момента са нарушения, свързани с клинични пътеки, т.е. с фиктивни хоспитализации, също така и с лекарствени продукти", заяви Ивкова. По думите ѝ са установени и данни за нарушения при клинични изпитвания, болнични листове и решения на ТЕЛК.

Проверките в лечебното заведение продължават, като се събират доказателства и показания. Ивкова съобщи, че е разпоредила проверки във всички 28 области на страната заради опасенията, че случаят в Пловдив може да не е изолиран.

"Държавата трябва да е на своето място и да гарантира безопасността и здравето на българските граждани, а също така и законосъобразното разходване на публичен ресурс", заяви здравният министър.

Тя каза още, че ще бъде използван ресурсът на националната здравна информационна система, за да има обективност и кръстосани проверки на цялата налична документация.

Демерджиев проверката на болница "Свети Георги" обхваща период от пет години назад

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че акцията в Пловдив е част от действията на правителството срещу източването на средства от НЗОК и Националния осигурителен институт.

"Констатирахме, че се източват както НЗОК, така и средства от Националния осигурителен институт (НОИ), така че работим и в двете посоки", каза Демерджиев.

По думите му проблемът не се изчерпва с отклоняването на публични средства, тъй като при подобни практики се поставят под риск животът и здравето на пациентите.

При проверката в Пловдив, довела до временното затваряне на лечебното заведение, е установено, че 15 от пациентите, които са били отчетени като стационарни, физически не са се намирали там и реално не са били приемани. „Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден“, посочи Демерджиев.

Той определи като "изключително тревожни" и данните за манипулиране на резултати от клинични изпитвания на медикаменти.

"Нещо абсолютно недопустимо, нещо, което поставя в риск живота и здравето на българските граждани", заяви вътрешният министър.

Демерджиев съобщи и за друг случай, при който при акция на ДАНС са установени изписване и отклоняване на скъпоструващи лекарства. По думите му част от лекарствата вместо да бъдат използвани за лечение на нуждаещи се пациенти са били насочвани към вторичен пазар в чужбина.

Той призова прокуратурата за по-активно продължаване на работата по този случай и заяви готовност МВР, Министерството на здравеопазването, ДАНС и НЗОК да продължат съвместните действия.

Проверката на болницата в Пловдив ще обхване 5 години назад, съобщи още Демерджиев. По думите му такава проверка ще се прави и при всеки случай, при който бъдат установени подобни практики и отклоняване на значителен публичен ресурс.

"Ще има много акции, така че хората, които са замесени в тези практики, нека да имат предвид, че това е само началото на една кампания, която ще провеждаме последователно, докато изправим тези практики от българската действителност“, заяви министърът на вътрешните работи.

Предстоят акции на полицията, свързани с издаването на ТЕЛК решения

Съвсем скоро предстоят акции, свързани с начина, по който се издават решения на ТЕЛК. В цели области в България да бъдеш инвалид се е превърнало в начин на препитание и професия. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет.

Само за миналата година бюджетът за ТЕЛК за хора с увреждания е 1,5 милиарда евро, обяви Демерджиев. По думите му, когато голяма част от средствата се разходват чрез фалшиво издаване на телкови решения или чрез издаване на такива решения на хора, които нямат съответните заболявания и увреждания, това води до злепоставяне на хората, които имат нужда от този ресурс, води до увреждане на държавния бюджет, както и до създаване на привилегировано положение на определени хора. Ще има още много акции, така че хората, замесени в тези практики, да имат предвид, че това е само началото на една кампания, която ще провеждаме последователно до прекратяване на злоупотребите, предупреди министър Демерджиев.

Към наказателна отговорност са привлечени шестима, а за срок до 72 часа са задържани трима души по случая с проверката в болница "Св. Георги" - Пловдив, каза вчера пред журналисти Ваня Христева, окръжен прокурор на града. Извършени са 40 претърсвяния и обиски на лица и адреси в Пловидв, Карлово и Кричим, като са задържани шестима лекари и четири медицински сестри.

Министър Катя Ивкова съобщи още, че се работи усилено заедно с Министерството на финансите за увеличаване на заплатите на младите лекари от 2027 г.