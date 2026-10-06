Шестима са привлечени към наказателна отговорност от болница "Св. Георги"

Към наказателна отговорност са привлечени шестима, а за срок до 72 часа са задържани трима души по случая с проверката в болница "Св. Георги" - Пловдив, каза пред журналисти Ваня Христева, окръжен прокурор на Пловдив.

Извършени са 40 претърсвяния и обиски на лица и адреси в Пловидв, Карлово и Кричим, като са задържани шестима лекари и четири медицински сестри.

За три години са изплатени 12 млн. евро от здравната каса на пловдивската болница "Св. Георги", като не твърдим, че сумите са изплатени неправомерно, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов. Разследването се води от няколко месеца по сигнал за множество хоспитализации в болницата и за генерирани огромна сума пари, изплатени от Здравната каса, като след анализ на информацията и разпит на свидетели, включително лекари, установихме, че за три години са изплатени около 12 млн евро, посочи той. Отчетените клинични пътеки за този период са 24 хиляди при леглова база от 49 легла в определено отделение. Вследствие на това започнахме разпити на свидетели и установихме, че голяма част от вписаните като хоспитализирани или не са посещавали клиниките изобщо или са били там само за изследвания, добави Пехливанов.

След разпити на свидетели прокуратурата е установила, че голяма част от вписаните като хоспитализирани или не са посещавали клиниката въобще или са били там, за да им се вземе само кръв. Установени са изключително лоши порочни практики като санитари и лекари да дават кръв вместо пациенти, като пациента да не се задържа повече от две дни, а само да се вземе пътеката.

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Задържаните са лекари в медицинското заведение. Началникът на клиниката притежава и медицински център, заедно със воя съпруг и дъщеря. В този медицински център има генерирани 5000 направления за хоспитализация в Клиниката по ревматология на болницата. Разследващите са установили, че тези направления са съставяни по порочен път – неин роднина ги е въвеждал в системата, отчитане на фиктивен преглед в нейния медицински център и след това тези пациенти са били хоспитализирани.

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Пехливанов подчерта, че в клиниката е имало и няколко лекари, които са били твърдо против да се извършва подобна дейност и те са били наказвани като са им били предоставяни малко легла да приемат пациенти. Това е рефлектирало и върху заплащането. Като пример той посочи, че лекар, който не е правил фиктивни хоспитализации е получавал около 1500 евро, а останалите, които са били в схемата са получавали около 6000-7000 евро. Установена е и съпричастност на няколко медицински сестри.

Под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив се извършва разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група с цел извършване на престъпление по чл. 256 от Наказателния кодекс – неправомерно получаване на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) вследствие на извършени фиктивни хоспитализации.