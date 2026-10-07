Самопризнания за източването на НЗОК: Шефката на Ревматологията в УМБАЛ "Св. Георги" напуска

Началникът на Клиниката по ревматология към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив проф. Мариела Генева - Попова снощи е направила самопризнания по случая с източването на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това съобщи пред журналисти наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов преди заседанието в Окръжния съд по мярката за неотклонение на трима от обвинените за схемата.

Попова ще напусне Клиниката и се очаква да бъде освободена от поста декан на Медицинския факултет в Медицинския университет в Пловдив.

Единият задържан, на 82 години, тази сутрин е освободен с мярка "подписка" заради влошеното му снощи здравословно състояние. Мъжът е с две онкологични заболявания, каза Пехливанов и допълни, че няма как да остане в ареста.

Към този час адвокатите на началника на Клиниката по ревматология проф. Мариела Генева - Попова и Адриан Белов, счетоводител в Медицински център „Артмед“ и съпруг на дъщерята на Попова, се запознават с материалите по досъдебното производство.

Държавното обвинение иска тяхното постоянно задържане. В началото на заседанието прокурорът и защитата поискаха делото да се гледа при закрити врата, но съдът определи, че няма основание за това.

Към наказателна отговорност са привлечени шестима души, а за срок до 72 часа са задържани трима. Останалите трима са с парична гаранция от 3 до 5 хил. евро. Повдигнатото обвинение е за участие в организирана престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации за над 3 млн. евро. Предвиденото наказание е от три до 15 години лишаване от свобода и конфискация на имущество.