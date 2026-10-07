Пътнически автобус катастрофира в село Асен, има пострадали

Автобус, превозващ пътници, е катастрофирал на територията на община Павел баня.

Инцидентът е станал в село Асен, предаде кореспондентът на БГНЕС.

Има девет души пострадали. Сред ранените е и шофьорът на автобуса.Кметът на Павел баня Иса Бесоолу съобщи, че трима души са откарани в Спешния център в Казанлък.

Хората са пътували към работните си места в Казанлък.

На място има екипи на полицията и медици. Движението в района е ограничено.

Според част от пострадалите при катастрофата всичко се е случило много бързо - за секунди.

В момента на мястото се извършва оглед, който трябва да установи причините за инцидента

Пробата за алкохол на 70-годишния шофьора е отчела 0,12 промила.

Движението в района не е ограничено, но се осъществява с повишено внимание. Причините за инцидента се установяват