Пътнически автобус катастрофира в село Асен, има пострадали

Автобус, превозващ пътници, е катастрофирал на територията на община Павел баня.
Инцидентът е станал в село Асен, предаде кореспондентът на БГНЕС.
Има девет души пострадали. Сред ранените е и шофьорът на автобуса.Кметът на Павел баня Иса Бесоолу съобщи, че трима души са откарани в Спешния център в Казанлък.
Хората са пътували към работните си места в Казанлък.
На място има екипи на полицията и медици. Движението в района е ограничено.
Според част от пострадалите при катастрофата всичко се е случило много бързо - за секунди.
В момента на мястото се извършва оглед, който трябва да установи причините за инцидента
Пробата за алкохол на 70-годишния шофьора е отчела 0,12 промила.
Движението в района не е ограничено, но се осъществява с повишено внимание. Причините за инцидента се установяватТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.