Служителка на община Ямбол уреждала фиктивни бракове с чужденци

Районната прокуратура – Ямбол ще внесе искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо служителката на Община Ямбол, замесена в схема за фиктивни бракове с чужденци, съобщиха от институцията.

В момента 47-годишната жена, която е длъжностно лице по гражданско състояние, е задържана за срок до 72 часа. Тя е обвинена за това, че в кръга на службата си и при условията на продължавано престъпление е съставяла неистински документи – актове за сключен граждански брак и удостоверения за сключен граждански брак.

По време на разследването са установени три отделни случая – между трима турски граждани и три български гражданки. Обвиняемата е положила подпис от името на турските граждани в акта за сключване на граждански брак, след което на тази база е издала и удостоверения за сключване на граждански брак, посочиха от прокуратурата.

До разкриването на извършените от нея действия се стигна след специализирана полицейска операция, осъществена в понеделник, съобщиха по-рано от Областната дирекция на МВР в Ямбол. Тогава са задържани общо деветима души, непосредствено след сключването на три граждански брака, при които вместо реалните съпрузи са се явили дубльори.

По информация от полицията двама от задържаните – 64-годишен мъж и 52-годишна жена – са се занимавали с набирането и осигуряването на жени, които да встъпят в брак с чужди граждани, както и с изготвянето на необходимите документи на чужденците.