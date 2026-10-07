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МС: Олимпийските медали от 11-и клас също ще са вход за ВУЗ

Това предвиждат промени на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти

07.10.2026 | 18:35 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Лауреатите на национални или международни олимпиади или състезания, носителите на медали от олимпийски, световни и европейски първенства ще кандидатстват в държавните висши училища с оценка според отличията, получени и в 11. клас, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Това предвижда изменение на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища в България, прието с постановление на Министерския съвет.

Досега Наредбата за прием позволяваше да се отчита приносът на кандидат-студентите при балообразуването и класирането, единствено ако отличието им е от годината на завършване на средно образование, т.е. само от 12-и клас. С редакцията текстът в наредбата се синхронизира с този в Закона за висшето образование.

На лауреатите на национални и международни олимпиади висшите училища признават оценка отличен 6,00 за изпити, които са в съответствие с предмета на олимпиадата, поясняват от правителствената пресслужба.

Вие отваряте прозорец от възможности за развитието на България като високотехнологична държава -  на талантите, на науката, на качественото образование, държава на индустриите на бъдещето. С тези думи на 17 септември т.г. министър-председателят Румен Радев се обърна към учениците, спечелили медали от международни олимпиади по природни науки през 2026 г. при връчването на отличия на церемония в Гранитната зала на Министерския съвет.

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