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КСНС: България ще настоява да се наложи мораториум на бойните действия в Черно море

Три партии са били против приетите решения

07.10.2026 | 18:15 ч. Обновена: 07.10.2026 | 18:39 ч. 63
БГНЕС

БГНЕС

България ще предложи на Русия и Украйна да спрат военните действия в Черно море. Това е едно от решенията, взети на днешното заседание на Консултативния съвет по национална сигурност при президента. Страната ни ще настоява да се наложи мораториум на бойните действия в Черно море, заяви президентът Илияна Йотова.

Войната между Русия и Украйна е довела до влошаване на средата за сигурност и е увеличила рисковете за корабоплаването и критичната инфраструктура на България, заяви президентът Йотова след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, посветено на заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на страната.

Съветът е приел решение правителството да предложи нови мерки за гарантиране на морската сигурност на страната, както и за подобряване на способностите ни за морско спасяване. Решено е, че няма нужда от свикване на консултации по член 4 от договора за НАТО. България спешно ще предприеме общи мерки с Турция и Румъния за обезопасяване на корабоплаването и ще предложим мораториум върху военните действие в Черно море.

По думите на Йотова е отчетена ескалация на военните действия и тенденция към увеличаване на атаките с морски и въздушни дронове срещу търговски кораби. Това води до ограничаване на свободата на корабоплаването, повишаване на застрахователните разходи и икономически загуби.

По време на заседанието е постигнато съгласие да продължи изпълнението на мерките на Министерския съвет за противодействие на заплахите. Предложено е също да бъде направен анализ на нормативната уредба, свързана с прилагането им.

КСНС е приел с мнозинство от три четвърти предложения към изпълнителната и законодателната власт, като представители на три парламентарни групи са гласували против.

Свиканият днес КСНС продължи 5 часа. 

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