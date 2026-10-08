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Депутатите ще изслушат на Демерджиев за Пеевски и мантинелите

Министърът ще изнесе данни за полетите до Дубай

08.10.2026 | 06:45 ч. 8
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание. Демерджиев ще бъде изслушан за вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. 

Министърът ще отговаря на въпроси за размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, кой е платил разходите и за данни за свързани лица. 

"Прогресивна България" са вносители на искането за изслушване. То беше отложено от миналата седмица, когато Демерджиев се яви в пленарна зала, но за да коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.

Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси. Една от целите на измененията, предложени от МС, е да се регламентира правния механизъм за достъп на юридически лица с възложена военновременна задача и разрешение за съответния вид военно изделие до документацията, съхранявана в Централната техническа база в село Соколово.

В програмата на НС е включено и обсъждане на първо четене на промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух и ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителствата на България и Монголия.

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