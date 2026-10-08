Ордени за трима души с ключов принос за "Операция цар Самуил"

Министерският съвет предлага на президента да удостои с държавни отличия трима души, допринесли за процеса по завръщането на тленните останки на цар Самуил в България. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев на брифинг.

Предложенията са за извънредния и пълномощен посланик на България в Гърция Валентин Порязов, проф. д-р Людмил Вагалински и доц. д-р Бони Петрунова.

Валентин Порязов е предложен за удостояване с орден „Стара планина“ – първа степен, а проф. д-р Людмил Вагалински и доц. д-р Бони Петрунова – с орден „Св. св. Кирил и Методий“- огърлие.

Милошев определи завръщането на тленните останки на цар Самуил като национално значимо събитие, реализирано след десетилетия на научни и институционални усилия и българо-гръцко сътрудничество.

По думите му това е акт на възстановяване на историческата памет и на достойно отношение към личността и наследството на цар Самуил, определен от него като един от най-значимите български владетели.

Министърът на културата посочи, че участието на тримата в процеса свързва професионалната отговорност, опазването на културно-историческото наследство, археологията и културата със съхраняването и възстановяването на националната памет.

„Тази награда е признание не само за тяхната работа, но и за уважението към паметта и историята на България“, каза Евтим Милошев.

На 3 октомври България посрещна тленните останки на цар Самуил (997–1014 г.), които пристигнаха от Гърция с военнотранспортен самолет „Спартан". Това стана на базата на споразумение между България и Гърция, по силата на което Атина предаде на София тленните останки, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, а страната ни предостави на Гърция 48 църковни реликви.

Останките на Самуил са открити през 1969 г. в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос.