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ПСС: Времето в планините ще е хубаво, подходящо за туризъм

През деня ще се затопля

08.10.2026 | 10:38 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Условията са подходящи за туризъм в планините в страната. В повечето планини времето е ясно, без вятър, а температурите са между 3 и 6 градуса, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

Очаква се през деня времето да се задържи хубаво и температурите да се вдигнат, допълниха от ПСС пред БТА.

Няма регистрирани инциденти с туристи през изминалото денонощие. 

Според прогнозата за времето в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°.

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