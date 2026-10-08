ПСС: Времето в планините ще е хубаво, подходящо за туризъм

Условията са подходящи за туризъм в планините в страната. В повечето планини времето е ясно, без вятър, а температурите са между 3 и 6 градуса, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

Очаква се през деня времето да се задържи хубаво и температурите да се вдигнат, допълниха от ПСС пред БТА.

Няма регистрирани инциденти с туристи през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°.