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64-годишен простреля 56-годишен мъж, задържан е

Между двамата е възникнала разпра

08.10.2026 | 11:49 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Служители на Районното управление на полицията в Павликени задържаха 64-годишен от село Стамболово, прострелял 56-годишен мъж, съобщиха от МВР във Велико Търново.

Сигнал за случая е получен вчера следобед. След намесата на полицията е изяснено, че същия ден между двамата е възникнала разпра, при която е бил произведен изстрел с газов пистолет. 

Нанесена е повърхностна рана в областта на рамото на пострадалия. 

Оръжието е иззето, а 64-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа и по случая е започнато досъдебно производство.

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