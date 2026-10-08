64-годишен простреля 56-годишен мъж, задържан е

Служители на Районното управление на полицията в Павликени задържаха 64-годишен от село Стамболово, прострелял 56-годишен мъж, съобщиха от МВР във Велико Търново.
Сигнал за случая е получен вчера следобед. След намесата на полицията е изяснено, че същия ден между двамата е възникнала разпра, при която е бил произведен изстрел с газов пистолет.
Нанесена е повърхностна рана в областта на рамото на пострадалия.
Оръжието е иззето, а 64-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа и по случая е започнато досъдебно производство.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.