Проф. Чорбанов за БЦЖ ваксина: Това е най-добрият български продукт за всички времена

РСМ и Хърватия спряха имунизациите с българската БЦЖ ваксина. Производителят "Бул Био" отхвърля съмненията за проблем с БЦЖ ваксината.

"Постоянно в Европейската агенция се вписват всякакви странични реакции за всякакви лекарства. Що се отнася до БЦЖ ваксина - това е най-добрият и конвертируем български продукт за всички времена. Това е продуктът, който изнасяме от десетилетия, който за първи път е тестван с този щам през 1926 г. Ние сме първата държава в Европа, която въвежда БЦЖ ваксинацията, през 1951 г.", каза ръководителят на Департамента по имунология в Института по микробиология при БАН проф. Андрей Чорбанов в "България сутрин".

По думите му това е изключително изследван продукт.

"Няма тайни по отношение на това какво се случва. БЦЖ ваксината е жив щам от непричинител на заболяването, който обаче е много мощен имуноген. Толкова мощен, че се използват разредени форми на тази ваксина за терапия на рак".

Превишаване на дозите и неспазването на регламентите за ваксинация могат да доведат до проблеми, подчерта той.

"Два от случаите, които са докладвани от Хърватия, са именно с десетократно повишаване на дозите, което е повече от фрапантно. Това е грешка най-вероятно на екипа, който ваксинира. Единият от случаите е от 2023 г., другите от 2024 г. - едва сега се докладват. Хърватските власти не намират все още пряка връзка с ваксините", коментира ръководителят на Департамента по имунология в Института по микробиология при БАН пред Bulgaria ON AIR.

Проф. Чорбанов определи реакцията на властите като "леко параноична".

"Що се отнася до другите страни, като РСМ и Босна и Херцеговина, няма да определя нивото на здравната просвета. Те са подходили страхливо заради съседите си. Ваксината в продължение на десетилетие се купуваше от УНИЦЕФ и се разпространяваше в държавите от Африка. Трябва да се успокоят българските родители, че няма нищо страшно в тази ваксина. Това е втората най-добра ваксина, ако махнем ваксината за едрата шарка, която изтрива заболяването от света", изрази мнение проф. Чорбанов.

Ваксината се прави под изключителен контрол на здравните власти, не само у нас, отбеляза той.

"Няма симптоми на заболяване, защото просто той не причинява заболяване", уточни още ръководителят на Департамента по имунология в Института по микробиология при БАН.

Заболяването от морбили е сериозно, подчерта проф. Чорбанов и призова родителите да не пропускат ваксините от задължителния имунизационен календар.