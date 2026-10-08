Грейдер затисна и уби възрастна жена при ремонт в Пазарджик

Възрастна жена е загинала при тежък инцидент по време на ремонтни дейности на улица в квартал "Ябълките" в Пазарджик, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По първоначална информация пешеходката е била затисната от строителна машина - грейдер, използвана при извършването на ремонта. Вследствие на инцидента жената е починала.

Случаят е поет от следствения отдел на Окръжната прокуратура в Пазарджик, като предстои да бъдат изяснени точните обстоятелства, довели до фаталния инцидент.

От полицията уточняват, че към момента не могат да предоставят повече подробности за случилото се заради продължаващото разследване.

Засега няма официална информация за възрастта на загиналата жена, нито за конкретния механизъм, по който се е стигнало до затискането ѝ от строителната машина, пише БТА.