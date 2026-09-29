Военен самолет се разби в руската Амурска област, има загинали (ВИДЕО)

Самолет Ту-95 се разби в Амурска област по време на учебен полет. ТАСС съобщава, че шестима членове на екипажа са загинали, а един е ранен. Руското министерство на отбраната потвърди за инцидента.
"На 29 септември самолет Ту-95 се разби в Амурска област по време на учебен полет. Машината падна в ненаселен район. По предварителни данни шестима членове на екипажа са загинали, а един е ранен и евакуиран в медицинско заведение“, се посочва в съобщението на министерството.
❗️The moment of the crash of the Russian strategic bomber Tu-95MS (it was previously reported that it was a transport Tu-154) in 🇷🇺Amur Oblast. 6 out of 7 Russian servicemen died. https://t.co/F8y5krT6Ve— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 29, 2026
Самолетът е изпълнявал полет без боен товар. Комисия от Въздушно-космическите сили на Русия е отпътувала към мястото на катастрофата, за да установи всички обстоятелства около инцидента.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Russia’s nuclear-capable strategic bomber crashes in eastern region https://t.co/aQfWqdIlx8</p>— Insider Paper (@TheInsiderPaper) <a href="https://x.com/TheInsiderPaper/status/2104924414211191066?ref_src=twsrc%5Etfw">September 29, 2026</a></blockquote>
<script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>