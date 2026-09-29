BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 91

Военен самолет се разби в руската Амурска област, има загинали (ВИДЕО)

Инцидентът е станал по време на учебен полет

29.09.2026 | 17:08 ч. 5
Reuters

Reuters

Самолет Ту-95 се разби в Амурска област по време на учебен полет. ТАСС съобщава, че шестима членове на екипажа са загинали, а един е ранен. Руското министерство на отбраната потвърди за инцидента.

"На 29 септември самолет Ту-95 се разби в Амурска област по време на учебен полет. Машината падна в ненаселен район. По предварителни данни шестима членове на екипажа са загинали, а един е ранен и евакуиран в медицинско заведение“, се посочва в съобщението на министерството.

Самолетът е изпълнявал полет без боен товар. Комисия от Въздушно-космическите сили на Русия е отпътувала към мястото на катастрофата, за да установи всички обстоятелства около инцидента.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Russia’s nuclear-capable strategic bomber crashes in eastern region https://t.co/aQfWqdIlx8</p>&mdash; Insider Paper (@TheInsiderPaper) <a href="https://x.com/TheInsiderPaper/status/2104924414211191066?ref_src=twsrc%5Etfw">September 29, 2026</a></blockquote>
<script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Русия военен самолет инцидент загинали
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem