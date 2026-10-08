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Радев и Марта Кос обсъдиха разширяването на ЕС и Коридор VIII

Свързаността на Балканите е ключов приоритет, казаха и двамата

08.10.2026 | 20:20 ч. 0
Правителствена информационна служба

Правителствена информационна служба

Процесът на разширяване на ЕС и устойчивото утвърждаване на европейските принципи и ценности в страните, кандидатстващи за членство, бяха във фокуса на срещата на министър-председателя Румен Радев и европейския комисар по разширяването Марта Кос, която е на посещение в България.

Информацията е на правителствената пресслужба.

Свързаността на Балканите е ключов приоритет не само за страните от региона, а и за Европейската комисия, която подкрепя финансово редица проекти в тази област, посочиха премиерът Радев и комисар Кос. 

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И Радев, и Кос откроиха значението на ускореното изграждане на стратегическия за региона Транспортен коридор VIII, както и разширяването на транспортните, енергийни и дигитални мрежи, които са ключов фактор за развитието на Югоизточна Европа.

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Тагове:

Марта Кос еврокомисар Румен Радев Балкани разширяване Коридор VIII
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