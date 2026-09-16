Еврокомисарят по разширяването Марта Кос: България е вратата на Европа

България е вратата на Европа за свързаност и вярвам, че България ще се справи с домакинството на среща на върха за международна свързаност. Това заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос в кулоарите на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург днес.

"България има естествено положение да бъде връзка между Европейския съюз и Централна Азия, защото се намира точно в този коридор. Много проекти са направени в миналото, като например през октомври ще отида в Истанбул, където ще открием новата железопътна връзка между българската граница и Истанбул", отбеляза тя. "Търговските маршрути на север са ограничени заради войната в Украйна, а сега същото е и на юг заради войната в Иран. Също така все още няма подписано мирно споразумение между Армения и Азербайджан. Но сега наистина можем да работим по този междинен коридор и имам пълно доверие във вашето правителство, че ще се справи".

Кос допълни, че по програмата за свързаност са предвидени 12 милиарда евро, а в следващия европейски бюджет също ще бъдат планирани средства за този вид проекти.

"Това, което видяхме днес, е че има желание от страна на правителствата да допринесат - през юни създадохме специална платформа за свързване на правителства, международни финансови институции и частни компании, така че когато говоря за пари за дневния ред за свързаност, те не са само от обществени пари, да кажем европейски или от други правителства, но също така и от това, което частните компании са готови да инвестират, защото те виждат възможността да печелят пари и там", подчерта еврокомисарката.

Тя отбеляза още, че планира да посети България в началото на октомври, за да присъства на конференцията за 8-ми коридор, който свързва Адриатическо море с Черно море. По думите ѝ ролята на България в този проект е ключова.

На съвместен брифинг за българските медии с външния министър Велислава Петрова, Кос отбеляза още, че проектът за свързаност ще се стреми да установи по-добри връзки - в търговията, в енергетиката, в транспорта, в дигиталната сфера.

"За мен България е вратата на Европа за свързаност. И каквото и да правим по средния коридор, за който президентът фон дер Лайен говореше днес, вие сте на този път. Това означава, че вече имаме някои конкретни проекти, по-малки проекти за изграждане на пътища, жп линии, изграждане на дигитални връзки. Но трябва да издигнем това на ново ниво, като се основаваме повече на синергии. И, разбира се, да отчитаме и интересите на България", подчерта тя.

На въпрос как обявената инициатива ще подпомогне свързаността на страните от Западните Балкани, които са кандидати за членство в ЕС със Съюза, Кос отговори, че границите не са полезни за връзките между страните.

"Във времената на Югославия понякога тези връзки бяха много по-лесни, сега имаме много граници", отбеляза тя и допълни, че е важно да се работи за преодоляването на тези връзки.

По-рано днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви нов международен проект за свързаност, който ще свърже Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар. България и министър-председателят Румен Радев ще бъдат домакини на среща на върха следващата година по темата за свързаността. (БТА)