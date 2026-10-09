Костадинов обвини властта, че е скрила визитата на Буданов в България

Лидерът на “Възраждане“ и кандидат за президент Костадин Костадинов обвини правителството, че са скрили посещението на началника на кабинета на украинския президент Кирил Буданов в България.

Костадинов каза още, че ще поиска официална информация от Министерския съвет за целта на визитата и проведените разговори.

“Разбрахме за тази визита вчера, но трябваше да проверим информацията си, защото не можем да говорим пред медиите по непотвърдени данни. Днес информацията вече се появи от достоверен източник, така че ще поискаме да разберем каква точно е била целта на посещението на Буданов в България, защото на нас никой нищо не ни каза“, заяви Костадинов.

Посещението съвпада с КСНС

Депутатът обърна внимание, че посещението почти е съвпаднало със заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност.

“На фона на това, че в Консултативния съвет се обсъждаше как трябва да се търси разбирателство за постигане на мир в Черноморието, в същото време приемаме тук дясната ръка на ръководителя на една от двете воюващи държави. За мен това е проява на много тежко политическо лицемерие. За пореден път се поставя под заплаха сигурността на страната“, подчерта Костадинов.

“Разбирам защо господин Радев крие визитата на Кирил Буданов в България - защото на неговите избиратели това няма да се хареса. Само че истината трябва да се каже на българските граждани, особено когато цената за посещението и евентуалните последици от него ще бъде платена от всички нас“, добави Костадинов.

Депутатът каза още, че ще изпрати официално писмо до Министерския съвет.

“Ще поискам да бъда запознат с причината за посещението и с това какви точно разговори са водени. Не в детайли, разбира се, но какво точно са обсъждали. Когато властта в лицето на Министерския съвет и на президентката, която също знае за тази визита, крие информация от българите, това поражда много въпроси“, посочи лидерът на “Възраждане”.

Попитан дали съвпадението между посещението на Буданов и заседанието на КСНС е случайно, Костадинов отговори, че не знае, но това е “изключително опасно заиграване”.

“Да каниш представител на една от двете воюващи държави, да скриеш тази визита и да се налага да разберем впоследствие от други хора, означава, че може би текат разговори, които не са в интерес на българската държава”, добави Костадинов.