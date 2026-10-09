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Дясната ръка на Зеленски, Кирило Буданов, е бил тайно в България

Днес Цветан Цветанов си публикува снимка с него

09.10.2026 | 10:16 ч. 46
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Шефът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Кирило Буданов, е бил неофициално в България. 

За пристигането на Буданов в България се заговори още вчера, като в социалните мрежи се появи непотвърдена информация, според която той е бил на тайна дипломатическа мисия в София за около 20 часа. След поредица от неогласени срещи с български държавници, той е отпътувал за САЩ. Посещението е преминало при изключителна конфиденциалност и строга охрана, като властта явно е имала основателни причини да не го оповестява публично.

Днес бившият вътрешен министър Цветан Цветанов публикува своя обща снимка с Буданов.

"Впечатлен съм от интелекта, силния дух и решителността на Кирило Буданов. Пожелах му успех в предстоящите срещи в САЩ и изразих надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир", пише Цветанов в поста си във Facebook.

Буданов е пристигнал в късния следобед на 7 октомври.

Преди да стане шеф на кабинета на Зеленски, Буданов оглавяваше украинското разузнаване

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След като бяха ударени два кораба в икономическата зона на България, президентът на Украйна Володимир Зеленски каза:

"Проверихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България и беше установено, че става дума за комбинирана руска атака с използване на морски и въздушни дронове".

И допълни, че силите за отбрана на страната му не са провеждали операции в този участък от морето.

Българският министър-председател Румен Радев отрече въпросът да е обсъждан с украинската страна.

"Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. На КСНС получихме много ясни доклади от министъра на отбраната, началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, си е да негова сметка", заяви премиерът след края на КСНС при президента Илияна Йотова за атаките с дронове над двата плавателни съда. 

Преговарящи от Украйна са в САЩ за разговори днес и утре. Това съобщи в четвъртък Володимир Зеленски. Шефът на кабинета на украинския президент е част от преговорния екип. 

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Тагове:

Кирило Буданов Володимир Зеленски Украйна Войната в Украйна Цветан Цветанов
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