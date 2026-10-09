Петрова: България няма да предоговаря условията за членство на РСМ в ЕС

Външният министър Велислава Петрова е категорична, че България не участва в консултации за предоговаряне на поетите ангажименти от Скопие за присъединяване към Европейския съюз.

Отговорът на Петрова е на въпрос на депутата от "Възраждане" Ангел Георгиев относно каква е политиката на българското външно министерство на изпълнението на условията от преговорната рамка за Република Северна Македония и допустими ли са според българската страна конституционни промени с отложено действие.

Петрова отговори, че няма никаква необходимост от преговори за предоговаряне, защото такъв тип са неприемливи за нашата страна и твърденията за противното за несъстоятелни. Не са допустими конституционни промени с отложено действие, добави министърът.

“Европейският консенсус разписва ясен алгоритъм, който е предвидим и има конкретни отговорности към македонската страна, за техния напредък в зависимост от изпълнението на поетите ангажименти. Основното ни искане е пълното гарантиране на равните права на българите в РСМ, като първа стъпка е завършването на процеса на приемане на конституционните промени, които да дават равни права на българите там заедно с останалите общности в страната. Ангажиментът на Скопие за вписване на българите в Конституцията е и условие за реално отваряне на преговорите”, обясни външният министър.