Муцунски призна: Няма решение по съществените спорове с България, диалогът продължава

В рамките на Международната конференция за Коридор VIII, проведена в София, министърът на външните работи и външната търговия на РСМ Тимчо Муцунски проведе двустранна среща с министъра на външните работи на Република България Велислава Петрова-Чамова, пише "Курир".

Муцунски определи срещата като конструктивна и протекла в позитивен дух, като същевременно подчерта, че позициите на двете страни остават значително отдалечени. По отношение на европейската интеграция Муцунски посочи, че съществува висока степен на недоверие между двете страни – недоверие, което от наша гледна точка е свързано с предвидимостта на процеса и с досегашния опит по отношение на двустранните искания.

"Позициите ни са напълно ясни. В стратегически интерес на България също е ние да напредваме по европейския път. Ние обаче сме страна, която през годините неизменно се сблъсква с двустранни искания. Всеки път, когато се разрешеше един двустранен въпрос, се повдигаше нов", отбеляза Муцунски.

На срещата беше обсъдено и продължаването на диалога между двете страни в предстоящия период, като и двете страни потвърдиха готовността си да поддържат комуникация въпреки съществуващите различия в позициите си. Министърът подчерта, че въпросите, свързани с идентичността, историята и културата, не трябва да бъдат пречка по европейския път. Той отбеляза, че не може да се постигне решение без диалог, но и че самият диалог не е гаранция за преодоляване на различията.