Ден на траур в Плевен след тежката катастрофа, при която загинаха четирима младежи

Със заповед на кмета на Община Плевен Валентин Христов днешният ден, 9 октомври, е обявен за Ден на траур в община Плевен в памет на четиримата младежи, загинали при тежката катастрофа на пътя Плевен – Ясен, съобщиха от общинска администрация.

В знак на съпричастност с трагичната загуба знамето пред сградата на Общината е свалено наполовина.

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От Община Плевен изказват своите най-искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите. Тази загуба е огромна трагедия за Плевен. Няма думи, които могат да утешат близките. Особено тежко е, когато от този свят си отиват млади хора. Поклон пред паметта им, се казва още в съболезнователния адрес.

Тежката катастрофа стана малко преди 23:00 ч. снощи. При нея живота си загубиха четирима младежи от 18 до 21 години. Единственият оцелял - шофьорът на едната кола, е в плевенска болница.