BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 55

Ден на траур в Плевен след тежката катастрофа, при която загинаха четирима младежи

От Община Плевен изказват съболезнования на семействата и близките на загиналите

09.10.2026 | 12:31 ч. 3
Снимка: Община Плевен

Снимка: Община Плевен

Със заповед на кмета на Община Плевен Валентин Христов днешният ден, 9 октомври, е обявен за Ден на траур в община Плевен в памет на четиримата младежи, загинали при тежката катастрофа на пътя Плевен – Ясен, съобщиха от общинска администрация. 

В знак на съпричастност с трагичната загуба знамето пред сградата на Общината е свалено наполовина.

Свързани статии

От Община Плевен изказват своите най-искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите. Тази загуба е огромна трагедия за Плевен. Няма думи, които могат да утешат близките. Особено тежко е, когато от този свят си отиват млади хора. Поклон пред паметта им, се казва още в съболезнователния адрес.

Тежката катастрофа стана малко преди 23:00 ч. снощи. При нея живота си загубиха четирима младежи от 18 до 21 години. Единственият оцелял - шофьорът на едната кола, е в плевенска болница.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

ден на траур община Плевен катастрофа
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem