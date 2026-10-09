ПБ: По-строги правила за отпускане на потребителски кредити

От “Прогресивна България” представиха предложения за промени, свързани с потребителските кредити.

“Въвеждаме по-строги правила за отпускане на потребителски кредити, защита срещу дълговата спирала и санкции за некоректните кредитори. Потребителските кредити обхващат много повече от т.нар. “бързи кредити”, които са само част от сектора. Последните две седмици бяха наситени с много работа. Потребителският кредит стана нарицателно за Закона за бързи кредити, но всъщност потребителският кредит е нещо много по-обширно, а бързите кредити са само една част от него”, каза на брифинг депутатът от ПБ Константин Проданов.

Той анонсира, че предстои внасянето на законопроект за потребителските кредити, който е разработен от Министерството на икономиката. Заедно с него участие взеха председателят на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев и Здравко Марков. Предложенията ще бъдат внесени между първо и второ четене на Закона за потребителския кредит.

"С предложенията за промени искаме да изсветлим максимално сектора и да защитим потребителите. На първо място законът установява задължение на всеки кредитор да прави цялостна оценка на кредитоспособността на всеки потенциален длъжник, но ако не го направи, това не водеше до някаква сериозна санкция. Това, което се случваше, много често беше, че тези проверки на кредитния статус бяха фиктивни. На хора, които не можеха да покриват тези кредити, се отпускаха такива. Ние правим императивно задължението за проверка на кредитоспособността. Ако то е направено формално, това ще бъде основание за нищожност на договора, което означава, че длъжникът ще бъде длъжен да върне само главницата, но няма да дължи лихви или наказателни такси. Така ще сложим край на "вечния длъжник". Надяваме се, че това ще направи много предпазливи и внимателни кредитните оператори", добави депутатът.

“Имаме предложение, което задължава съдилищата да изпращат препис до КЗП на всички неравноправни клаузи, които са отсъдени в съдебната зала. Оттам нататък КЗП ще има две задължения. Ще поддържа публичен регистър на неравноправните клаузи, които са постановени от съда. Така всеки гражданин ще може да се информира за неравноправните клаузи от този публичен регистър. Ще въведем връзка между КЗП и БНБ, чрез която КЗП ще подава сигнали в БНБ за системните нарушители. Ще прекратим и дълговата спирала. Наред с това изрично изключваме кредитори да изискват такси за приемане и разглеждане на документи, за изготвяне и сключване на договора и всякакви такси от този род", разкри Проданов.

Защита от дългова спирала

"Въвеждаме и специфична защита, с която да се спре дълговата спирала. Това ще стане чрез изрична дефиниция на това какво е предсрочна изискуемост - когато един кредит от просрочен става предсрочно изискуем. Тук ще въведем два критерия - да има поне две забавени месечни вноски и 30 дена предизвестие. Връщаме изричния запис, че лихвата при забава не може да надвишава законната лихва по просрочени кредити, която сега е малко над 10%.", съобщи депутатът от ПБ.

"Изключваме възможността кредиторът да изисква или получава такси и възнаграждения, които са част от присъщата дейност по обработка на кредита. Ще предложим медианния размер на кредита да бъде около 3 минимални работни заплати. Спряхме на по-малък праг – 2 минимални работни заплати за дефиниция на малък кредит и ще предложим по-малка скала за таван. Ние предлагаме линейно нарастване на тавана на тези кредити на дневна база да се начислява еднаква фракция, така че до края на първата година общия таван да сегашния таван от 5 пъти законната лихва”, обясни Проданов

"С предложенията, които ще ви представя, ще извадим мутрите от сектора", обяви от своя страна депутатът от "Прогресивна България" Здравко Марков.

"Всеки вижда как всеки ден се появяват гаражни оператори за бързи кредити. С това ще се приключи. Край на тези, които си отварят кредитна фирма за един ден, после я преотстъпват на Иван или Драган и те тормозят гражданите. Край на това лица, които са осъждани, да могат да отварят кредитни фирми. Ще се вдигне капитала, за да можеш да отвориш такава фирма. Слагаме твърда забрана на записна заповед до 5 000 евро. Спираме и колекторския тормоз от 8 вечерта до 8 сутринта. Въвеждаме забрана за даване на бързи кредити в тъмните часове на денонощието. Поели сме не лека битка, но свалянето на кожата на българите от тези фирми ще бъде прекратено", добави още Марков.