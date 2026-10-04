Борисов за новия дълг: Влизаме в режим цял живот да плащаме лихви и кредити

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към правителството за новия държавен дълг и предупреди, че при запазване на сегашното темпо страната рискува да влезе в режим, в който "цял живот ще плащаме само лихви и кредити".

Борисов коментира темата пред журналисти край русенското село Мечка, където се срещна с представители на партията в рамките на инициативата "Новите умове".

Той посочи, че правителството е поело нов дълг за 2,25 млрд. евро на международните пазари. Емисията беше реализирана на 29 септември, потвърдиха от Министерството на финансите.

"Това правителство, откакто е дошъл Радев, веднъж взе 3,8 млрд. евро, а във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда и 250 милиона евро. Това е огромна цифра само за няколко месеца управление", заяви Борисов.

Според него при подобно темпо през следващата година разходите за лихви могат да надхвърлят 1 млрд. евро. Това е оценка на лидера на ГЕРБ.

"Никой не е знаел"

Борисов заяви още, че е попитал представители на партията дали са знаели предварително за новата дългова операция.

"Тази сутрин, когато събрах партията, ги попитах кой е знаел за това, и се оказа, че никой не е знаел", каза той пред NOVA.

По думите му увеличаването на държавния дълг не трябва да бъде основният начин за осигуряване на средства в бюджета. Борисов и по-рано е заявявал, че икономическият растеж трябва да бъде основата за преразпределението на средства.

"Няма да броим ракията и компотите в мазетата"

Лидерът на ГЕРБ коментира и данъчната политика, като заяви, че партията му няма да подкрепи увеличаване на данъците.

"Ако мога да помоля за заглавие - когато ГЕРБ се върне в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати. Няма да ходим да броим шишетата ракия, туршия и компоти в мазетата на хората", заяви Борисов.

Той свърза възможността за запазване на данъците с по-висока събираемост и борбата с контрабандата.

По думите му НАП и Агенция "Митници" са събрали със 7 млрд. евро повече средства за година в резултат на борбата с контрабандата. Твърдението е на Борисов.

За цар Самуил: Политическият елит показа, че може да се обединява

Наред с критиките към кабинета Борисов коментира положително церемонията по завръщането на тленните останки на цар Самуил в България.

По думите му събитието е показало, че политическите сили могат да бъдат заедно около важни за страната каузи.

Борисов разказа, че премиерът Румен Радев лично му се е обадил, за да го покани на церемонията.

Тленните останки на цар Самуил бяха предадени на България от Гърция на 3 октомври и положени в църквата "Света София".

"Новите умове" и младите лица на ГЕРБ

Поводът за посещението на Борисов в Русенско беше инициативата "Новите умове", насочена към младите кадри в партията.

"Имаме много млади, но и опитни хора. Те трябва да бъдат тренирани, обучени и тогава тази сплав между опитните и новите да даде резултат и с нея да се представим пред обществото", заяви лидерът на ГЕРБ.

Според него именно избирателите трябва да дадат оценката си за новите лица в партията.