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14-годишен е задържаният за убийството в Пловдив - наръгал майка си с нож

Трагедията се е разиграла след скандал

09.10.2026 | 17:02 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

14-годишно момче е задържано след смъртта на майка си в Пловдив на улица "Брезовска" в Пловдив.

Според непотвърдени данни трагедията се е разиграла след спор между майката и момчето, при който детето я е наръгало с нож. Убийството е станало през нощта. 

Към момента не са оповестени официални подробности за причините, довели до фаталния сблъсък, нито за обстоятелствата непосредствено преди смъртта на жената. 

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По-рано през деня в сградата са пристигнали полицейски екипи, криминалисти и съдебни медици. Местопроизшествието бе посетено от шефът на ОДМВР - Пловдив Васил Костадинов и зам. дирекора на полицията Радослав Нечев. 

От кооперацията е бил изведен младеж с белезници около 11:00 часа. 

На адреса бе и дъщерята на загиналата жена. Младата жена е пристигнала в шок от случилото се, като се е наложила и намесата на медицински екипи за оценка на състоянието ѝ. Местопроизшествието е посетено и от психолог. 

Към 15,00 часа местопроизшествието бе напуснато от съдебния лекар. 

Припомняме, че жертвата е 45-годишна жена е от Стара Загора. Според съседи тя и синът ѝ са се нанесли в жилищната кооперация в „Кършияка“ преди около два месеца. Те живеели под наем. 

Само 3-4  апартамента в сградата са обитаеми и съседите не се познават. 

"Служители от областната дирекция на МВР предприемат действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършено тежко криминално престъпление в Пловдив. Днес е подаден сигнал за открита мъртва 45-годишна жена на адрес в район „Северен". Според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено. Разследването се води под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив", гласи официалната информация от МВР. 

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Тагове:

14-годишен задържаният убийството Пловдив наръгал майка си нож
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