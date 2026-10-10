Турски граждани плащали по 10 000 евро за фиктивни бракове с българки

Престъпна схема за фиктивни бракове срещу 10 000 евро е разкрита в Ямбол. Чуждестранни граждани са плащали хиляди евро, за да сключат брак с българки чрез подставени лица и фалшифицирани документи, като целта е била да получат право на пребиваване и европейски статут.

В центъра на схемата е служителка на Община Ямбол, която е задържана под стража. Според разследващите тя е съставяла неистински актове за граждански брак, полагала е подписи от чуждо име и е получавала част от парите, съобщава bTV.

10 000 евро за брак, до 1800 евро за булката

Схемата е била насочена основно към турски граждани, пребиваващи в Германия, за които се предполага, че са били там незаконно и са търсели начин да уредят статута си чрез брак с българска гражданка.

"Те са имали възможност да си поръчат в България български булки", обясни районният прокурор на Ямбол Мина Грънчарова в "Тази събота и неделя" по bTV.

По първоначални данни всеки турски гражданин е плащал около 10 000 евро за фиктивния брак. От тази сума българките, съгласили се да участват в схемата, са получавали между 1700 и 1800 евро, а мъжете, представящи се за чуждестранните младоженци - около 150 евро.

Останалата част от средствата е била разпределяна между участниците в организацията, като разследването все още изяснява конкретните им роли и получените суми.

Дубльори пред длъжностното лице и фалшиви подписи

Организацията е действала с посредници предимно от Севлиевския край, които са осигурявали необходимите документи и участниците във фиктивните церемонии.

Българските булки и подставените младоженци са били водени в Ямбол, където пред общинската служителка са се извършвали бракосъчетанията. Истинските чуждестранни граждани не са присъствали на церемониите.

Свързани статии Служителка на община Ямбол уреждала фиктивни бракове с чужденци

"Длъжностното лице по гражданското състояние е полагало подпис от името на кмета, тоест съставяло е актовете за гражданско състояние, без да проверява самоличността на лицата, участвали в сключването на гражданските бракове", обясни Грънчарова.

По думите ѝ не е била извършвана необходимата проверка на самоличността нито на булките и подставените младоженци, нито на свидетелите. Впоследствие въз основа на неистинските актове са издавани и официални удостоверения за граждански брак.

Около 24 фиктивни сватби за няколко месеца

Според първоначалните данни престъпната дейност е продължила от май до октомври, като за този период са били организирани около 24 фиктивни брака.

Разследването е в начален етап, а към момента общинската служителка е привлечена като обвиняема и е задържана под стража. За престъплението, за което е обвинена, тя може да получи наказание до 12 години лишаване от свобода.

Разследват и организирана престъпна група

Прокуратурата очаква броят на обвиняемите да нарасне, като предстои да бъдат установени и привлечени към наказателна отговорност още участници в схемата.

"Предстои да бъдат привлечени като обвиняеми още лица - вероятно повече от четири или пет. Голяма част от тях са от Севлиевския край, но има и такива от Ямбол", заяви районният прокурор.

Грънчарова уточни, че при събирането на допълнителни доказателства е възможно случаят да бъде преквалифициран като по-тежко престъпление, свързано с участие в организирана престъпна група.

Разследването продължава, като предстои да бъде установен пълният мащаб на схемата, ролята на всеки от участниците и движението на получените средства.