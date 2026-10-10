Пулев: Няма риск за доставките на петрол, цените на горивата остават под натиск

Няма непосредствена опасност за доставките на суров петрол към България въпреки напрежението в Черно море след атаките с дронове срещу два търговски кораба. Това увери вицепремиерът Александър Пулев след разговор с особения управител на "Лукойл", предаде БГНЕС.

Изявлението му идва на фона на опасенията, че военните действия в Черно море могат да засегнат транспортните маршрути и да доведат до ново поскъпване на горивата.

Според Пулев службите за сигурност трябва да установят дали атаките срещу корабите са изолиран инцидент, или част от целенасочен натиск върху транспортните коридори. Подобно развитие би могло да има пряко отражение върху цените по бензиностанциите.

Правителството е готово да удължи антикризисните мерки

Вицепремиерът подчерта, че кабинетът е предприел превантивни действия за ограничаване на ценовия натиск. При необходимост мерките могат да бъдат удължени и след изтичането на предвидения тримесечен период.

"Готови сме, ако ценовият шок продължи след изтичането на тримесечния срок до края на годината, да реагираме веднага", заяви Пулев.

Той обаче предупреди, че възможностите на държавата за допълнителна финансова подкрепа са ограничени.

"Чисто фискално обаче опциите не са безкрайни - имаме акцизи, ДДС и директни помощи. Задействали сме почти всичко възможно", посочи вицепремиерът.

80% от директните помощи вече са изплатени

Пулев съобщи, че около 80% от предвидените директни помощи за пенсионери и уязвими групи вече са изплатени.

Като част от мерките за облекчаване на домакинствата той посочи и намаляването на акциза върху пропан-бутана до нула.

"Акцизите и без това са на минимума по закон, като свалихме до нула този за пропан-бутана, за да облекчим хората на газ", обясни той.

Според вицепремиера кабинетът продължава да следи развитието на цените и при необходимост ще прецени дали са нужни допълнителни действия.

Намаляването на ДДС остава на заден план

Сред обсъжданите варианти за ограничаване на поскъпването е и евентуално намаляване на ДДС върху горивата. Пулев обаче предупреди, че подобна стъпка би довела до сериозни загуби за държавния бюджет.

"Пресмятаме вариантите, но сваляне на ставката би отворило огромна дупка в хазната, а публичните финанси и без това не са цъфнали", заяви той.

По думите му мярката продължава да се анализира, но засега не е сред приоритетните решения на правителството.

Вицепремиерът увери, че към момента няма непосредствен риск за снабдяването на България със суров петрол, но развитието на ситуацията в Черно море остава важен фактор за енергийната сигурност и цените на горивата.