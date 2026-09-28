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Спецов отговори на Пулев: Задача ми беше да осигуря достъпни цени на горивата

Според министърът на икономиката цените са били изкуствено занижавани

28.09.2026 | 21:24 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Основната ми задача като особен търговски управител беше да гарантирам непрекъснатата работа на "Лукойл" и да осигуря достъпни цени на горивата за гражданите и бизнеса. Това заяви Румен Спецов в позиция до БНТ.

Министърът на икономиката Александър Пулев заяви по-рано днес, че действията на Спецов са довели до ликвидна криза в "Лукойл". Според вицепремиера Румен Спецов е водил псевдосоциална политика с цените на горивата.

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Ето какво гласи цялата позиция на бившия особен управител на "Лукойл" Румен Спецов:

Задачата и целите ми като особен търговски управител не бяха да направя така, че "Лукойл" да реализира максимална печалба в условията на криза, а да осигуря непрекъснат работен процес и достъпни цени на горивата за българските граждани и компании.

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Тагове:

Румен Спецов Александър Пулев Лукойл специален оправител
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