Видинският митрополит за статуята на Изида: Почитането на идоли ще е пагубно за душите ни

Видинският митрополит Пахомий отслужи днес литургия в храма "Свети Дух" в Монтана пред множество поклонници и млади хора от сдружението "Българска православна младеж", дошли от различни краища на страната.

По-късно митрополит Пахомий изнесе в храма двучасова беседа пред младежите за духовния живот, за възможностите за духовно образование, по актуалната тема за идолите и по други християнски въпроси.

Пред БТА митрополит Пахомий каза, че е бил изненадан, че в деня на посрещането на тленните останки на цар Самуил, който е свързан с видинския край и християнството, във Видин е била издигната статуя на Изида.

Той посочи, че подобни статуи на езически божества и идоли има и на други места в епархията, и подчерта, че християните трябва да вървят напред само с Христовия кръст, тъй като "почитането на идоли ще е пагубно за нашите души".

"Ние сме християни, излезли сме от купела на кръщението, носим Христовия кръст и с него трябва да вървим напред. Нямаме нужда от други закрилници, няма как глухи и слепи идоли да могат да вършат нещо добро. Напротив, чрез тях бесовете тормозят хората. Това е позицията на Видинската митрополия за всички безбожни места, на които се издигат идоли. Ние трябва да разберем, че трябва да пълним християнските храмове, там да се молим на Бог, на Исус Христос, на Богородица и там да намираме Божията благодат и Божията утеха. Не ни трябват средства и способи, които после ще навредят на душите ни", допълни митрополит Пахомий.

Той посочи, че Българската православна църква от много години настоява хората да бъдат образовани в християнската вяра, за да не се стига до такива грешки и да не се смята, че дадено нещо е добро, а то всъщност вреди на душата на човека.