Пеевски сезира прокуратурата за твърденията на министър Демерджиев

Лидерът на ДПС Делян Пеевски сезира прокуратурата във връзка с твърдения на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщиха от пресцентъра на партията.

В няколко свои публични изявления Иван Демерджиев развива несъстоятелна, абсурдна и дори комична теза, с която се опитва да обвърже действията си по доказване на несъществуваща връзка между българска компания и заплащането на мои полети със серията от заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. За тези полети многократно съм заявявал, че са платени от мен и семейството ми, посочва Делян Пеевски.

Според него министър Иван Демерджиев е преминал границата, отвъд която започва да се „заиграва" със страховете и тревогите на хората, като използва министерската си позиция, вместо да постави сигурността и спокойствието на гражданите на върха на своята отговорност.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи в парламента миналата седмица, че лично е подал сигнал до Националната агенция за приходите (НАП) да се проверят твърденията, че полетите на Делян Пеевски са платени със семейни средства, припомня БТА. В документацията, получена от „Хипериън авиейшън" по искане от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Пеевски за полети в периода 1 януари 2023 г. - 15 юни 2026 г., каза тогава вътрешният министър.