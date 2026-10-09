Пеевски за Демерджиев: Нощем вместо за съпругата си, мисли за мен

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отправи остри критики към вътрешния министър Иван Демерджиев, след като той свърза зачестилите бомбени заплахи срещу български институции с периодите около парламентарните си изслушвания за полетите на Пеевски.

В кулоарите на Народното събрание Пеевски отхвърли внушенията на министъра и отговори с иронични реплики, като обвини управляващите, че се опитват да отклонят вниманието от проблемите в страната.

“За господина единственото, което мога да направя, е да му подаря един термометър. Явно е от температурата или жена му не го е завивала. Той нощем, вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен“, каза Пеевски.

Реакцията на лидера на ДПС идва след като по време на изслушване в пленарна зала вътрешният министър заяви, че от юни насам стотици заплашителни имейли са изпратени до съдилища, университети, детски градини, летища и други институции. Според вътрешния министър вълната от сигнали за поставени взривни устройства се засилва в определени периоди, включително след неговото изслушване на 2 юли, когато е представил информация за пет полета на ръководител на парламентарна група.

В отговора си Пеевски заяви, че правителството е притеснено от действията му и затова, според него, отправя обвинения срещу него.

“Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и ще продължа да изнасям истината за целия този кабинет. Всичко за тях - цялата им корупция и всичко, което вършат“, добави от кулоарите лидерът на ДПС.

Пеевски насочи критиките си и към управлението на страната, като обвини кабинета за високите цени и натрупващите се проблеми.

“Аз няма как да съм виновен, че изпуснаха цените, че държавата се тресе от проблеми и че просто не могат да я управляват. И това всички го виждат“, коментира Пеевски.

Попитан за евентуални контакти на представители на украинското ръководство с българските институции и политически партии, Пеевски отговори така: “Нямам информация за това нещо. Тези въпроси са към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството. И е хубаво да се появява по-често“.