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Баща и син са предизвикали пожара във вилна зона край Бургас

Двамата запалили събраната суха трева, което довело до възникването на огъня

12.10.2026 | 10:08 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Баща и син са причинили пожар във вилна зона „Пирамидата“ край бургаското село Изворище, след като запалили купчина суха трева. Пожарът избухна на 9 октомври и заради силния вятър бързо обхвана над 1000 декара площ, като се разпространи в посока селата Брястовец и Драганово. Пламъците достигнаха на около 200 метра от Брястовец. Огънят засегна няколко дворни места, необитаема постройка и овощна градина.

В овладяването на пожара се включиха девет противопожарни автомобила, доброволци, местни жители и тежка техника
При последвалата полицейска проверка е установено, че огънят е възникнал вследствие на действията на 53-годишен мъж и неговия 85-годишен баща. Двамата запалили събраната суха трева, което довело до възникването на пожара.

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По случая е образувано досъдебно производство. І 

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Тагове:

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