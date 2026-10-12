Баща и син са предизвикали пожара във вилна зона край Бургас

Баща и син са причинили пожар във вилна зона „Пирамидата“ край бургаското село Изворище, след като запалили купчина суха трева. Пожарът избухна на 9 октомври и заради силния вятър бързо обхвана над 1000 декара площ, като се разпространи в посока селата Брястовец и Драганово. Пламъците достигнаха на около 200 метра от Брястовец. Огънят засегна няколко дворни места, необитаема постройка и овощна градина.

В овладяването на пожара се включиха девет противопожарни автомобила, доброволци, местни жители и тежка техника

При последвалата полицейска проверка е установено, че огънят е възникнал вследствие на действията на 53-годишен мъж и неговия 85-годишен баща. Двамата запалили събраната суха трева, което довело до възникването на пожара.

По случая е образувано досъдебно производство. І