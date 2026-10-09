Пожар гори край бургаското село Изворище. Огънят е обхванал около 500 декара сухи треви и храсти. Засегнати са и овощни насаждения, съобщиха за БТА от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"- Бургас.

Пламъците са възникнали около 14:00 часа.

Към момента няма пряка опасност за населеното място.

На място са изпратени повече от пет противопожарни автомобила. Гасенето продължава, но е затруднено заради силния вятър в района.