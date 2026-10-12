Българинът затлъстява, за спортуването на един ученик се дават годишно 6€

Експерти алармират за епидемия от затлъстяване сред децата и липса на държавна политика за физическа активност. От друга страна над 70 незаконни онлайн платформи нелегално предлагат лекарства и продукти, предимно за намаляване на теглото. Заради риска, които крият, те вече са затворени. Здравният министър Катя Ивкова поиска незаконната продажба на такива вещества да бъде инкриминирана.

"Проблемът е в политиците - ако създадат нормативна уредба и се спазва, може има контрол. В България не виждам толкова дебели хора, а пълни със самочувствие и вместо да се доверят на лекари, се доверяват на реклами от интернет и купуват от нерегламентирани източници. Търговията в Европейския съюз е свободна, всеки си прави каквото иска - както се продават свободно наркотици и вейпове". Търговците са предприемчиви", заяви личният лекар д-р Мирослав Спасов в "България сутрин".

Според председателя на Българската асоциация за закрила на пациентите Пламен Таушанов у нас

хората с проблем със затлъстяването са 1,06 млн. души, сред които и 200 000 ученици.

За него основен проблем е затлъстяването - за спортуването на един ученик се дават годишно около 6 евро.

"Купуването на съдържание, което не е познато, не е за първи път. Постоянно се практикува във фитнеси, студиа и други. Ограничаването на този проблем през сайтовете е мисия невъзможна. По-важно е защо се налага и търси. Българинът е устроен така, че иска вълшебно хапче. Така е и в целия свят. Започнаха всякакви медикаменти с идеята, че българинът нищо няма да прави 3-6 месеца, няма да си смени хранителния режим и да стане от масата, а тези медикаменти ще доведат до вълшебен ефект", коментира Таушанов за Bulgaria ON AIR.

"Нямаме направление за физическа активност на детето, но ако констатираме отклонение на телесното тегло, детето се насочва към специалист обмяна на веществата. Има основен проблем, заложен в народопсихологията на българина - колкото по-дебело е едно бебе, толкова по-добре е гледано. Има хранене с мозъка и с корема", изтъкна д-р Спасов.

Няма индикатори за двигателна активност и включване на повече от 6% от населението в двигателна активност, категоричен е Таушанов.

"Трябват мерки на държавата - това е проблем на Министерството на здравеопазването, Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието. Трябва да се обърне пирамидата - не да се дават 50 млн. за олимпийска подготовка, а да се дават много повече средства и да се създаде организация от детската градина в училище как децата ще спортуват от 3 до 6 часа извънкласно", каза още гостът.