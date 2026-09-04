56,8% от възрастните българи са с наднормено тегло, но сме сред финните в ЕС

Повече от половината пълнолетни жители на Европейския съюз са с наднормено тегло, показват данните на Евростат за 2025 г., цитирани от БГНЕС.

Общо 51,7% от хората на 18 и повече години в ЕС са с индекс на телесна маса (BMI) 25 или повече. От тях 16,3% са със затлъстяване, а 35,4% попадат в категорията "предзатлъстяване".

На този фон България изглежда сравнително по-добре по отношение на затлъстяването, но по-широката картина остава тревожна.

България е под средното за ЕС по затлъстяване

През 2025 г. 15,4% от пълнолетните българи са със затлъстяване. Това е под средното ниво за ЕС.

Най-високи стойности са отчетени в Малта - 26,6%, Латвия - 24,6%, и Финландия - 23,2%.

Най-ниски са в Италия - 7%, Гърция - 12,8%, и Румъния - 12,9%.

Над половината българи все пак са с наднормено тегло

По-ниският дял на затлъстяването обаче не означава, че България е извън проблема.

Евростат определя затлъстяването като BMI от 30 нагоре, а стойности между 25 и под 30 попадат в категорията "предзатлъстяване".

По данни на Световната федерация по затлъстяване, базирани на информация от Евростат, 56,8% от възрастните в България през 2025 г. са с наднормено тегло или затлъстяване.

Това означава, че повече от всеки втори пълнолетен българин е извън нормалния диапазон на BMI.

Малко движение и нездравословни навици

Други показатели също показват проблеми в начина на живот.

Според профила на България на ОИСР едва 11% от възрастните извършват физическа активност поне три пъти седмично - най-ниският дял в ЕС.

Само 34% съобщават, че консумират плодове ежедневно, а 43% - зеленчуци.

Така сравнително ниският дял на затлъстяване не означава, че рисковете са ограничени.

Най-сериозният сигнал идва от децата

При децата и юношите показателите също са тревожни.

Сред децата на възраст 7-9 години 15,2% са със затлъстяване. Делът е 16,7% при момчетата и 13,7% при момичетата.

При възрастовата група 10-19 години затлъстяването достига 10,2%.

Това поставя въпроса дали сегашните по-ниски нива при възрастните ще се запазят и в бъдеще.

Повече мъже в ЕС са с наднормено тегло

Данните на Евростат показват и разлика между половете.

В ЕС 17,4% от мъжете са със затлъстяване срещу 15,3% от жените.

При предзатлъстяването разликата е още по-голяма - 41,9% при мъжете срещу 29,3% при жените.

Така наднорменото тегло остава един от сериозните здравни проблеми в Европа.

България е под средното за ЕС по дял на затлъстяване, но повече от половината възрастни са с наднормено тегло или затлъстяване, физическата активност е много ниска, а при децата вече се натрупват тревожни показатели.