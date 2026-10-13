Ударен е и втори кораб в Черно море, Радев привика Митрофанова

След като трети търговски кораб беше ударен край България, премиерът Румен Радев се реши да покани руския посланик в България Елеонора Митрофанова на разговор. Той обяви срещата, но уточни че към момента няма категорични доказателства за произхода на използваните дронове.

"Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води", коментира Радев.

Той съобщи, че постоянните ни представители в НАТО и Европейския съюз вече са уведомени, като предстои и негов разговор с генералния секретар на Алианса Марк Рюте.

"Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация", аргументира се Радев.

По думите му България ще продължи да настоява за международна подкрепа при разследването на ударите срещу вече три търговски кораба в региона, за да се установи с точност произходът на атакуващите дронове. Страната ни ще иска и съдействие за засилване на наблюдението на въздушното и морското пространство, както и за укрепване на собствените ни способности за реакция.

По време на извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет е постъпила информация за още един инцидент - друг атакуван кораб, на 17 мили източно от Крапец, е потънал, като до момента е спасен само един член на екипажа.

Три дрона поразиха още един кораб край България, екипажът е спасен Свързани статии

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В 01:30 ч. е получен сигнал за бедстващ кораб на около 18 морски мили източно от Бяла. По информация на екипажа плавателният съд е бил атакуван с три въздушни дрона, които са поразили палубата и борда му.

Морският спасителен център във Варна незабавно е задействал аварийно-спасителната операция. Екип на "Гранична полиция" е евакуирал всички 15 души на борда - седем украински и осем азербайджански граждани.

Корабът "Челси 3" плава под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост.

Екипажът вече е транспортиран успешно до пристанище Варна. Петима от моряците са получили медицинска помощ заради леки наранявания, по първоначални данни.