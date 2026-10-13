BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 20

Ударен е и втори кораб в Черно море, Радев привика Митрофанова

Ударен е още един кораб, който е потънал, само един член на екипажа е спасен

13.10.2026 | 08:10 ч. Обновена: 13.10.2026 | 08:27 ч. 36
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

След като трети търговски кораб беше ударен край България, премиерът Румен Радев се реши да покани руския посланик в България Елеонора Митрофанова на разговор. Той обяви срещата, но уточни че към момента няма категорични доказателства за произхода на използваните дронове.

"Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води", коментира Радев. 

Той съобщи, че постоянните ни представители в НАТО и Европейския съюз вече са уведомени, като предстои и негов разговор с генералния секретар на Алианса Марк Рюте.

"Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация", аргументира се Радев.

По думите му България ще продължи да настоява за международна подкрепа при разследването на ударите срещу вече три търговски кораба в региона, за да се установи с точност произходът на атакуващите дронове. Страната ни ще иска и съдействие за засилване на наблюдението на въздушното и морското пространство, както и за укрепване на собствените ни способности за реакция.

По време на извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет е постъпила информация за още един инцидент - друг атакуван кораб, на 17 мили източно от Крапец, е потънал, като до момента е спасен само един член на екипажа.

Свързани статии

Пореден удар с дрон по кораб в Черно море, този път на близо 30 км от българския бряг

В 01:30 ч. е получен сигнал за бедстващ кораб на около 18 морски мили източно от Бяла. По информация на екипажа плавателният съд е бил атакуван с три въздушни дрона, които са поразили палубата и борда му.

Морският спасителен център във Варна незабавно е задействал аварийно-спасителната операция. Екип на "Гранична полиция" е евакуирал всички 15 души на борда - седем украински и осем азербайджански граждани.

Корабът "Челси 3" плава под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост.

Екипажът вече е транспортиран успешно до пристанище Варна. Петима от моряците са получили медицинска помощ заради леки наранявания, по първоначални данни.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Румен Радев Елеонора Митрофанова Русия кораб Черно море удар дрон
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem