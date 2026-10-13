Три дрона поразиха още един кораб край България, екипажът е спасен

Нов удар на кораб от дрон в Черно море в близост до България. Плавателният съд "Челси", който плава под малтийски флаг, е бил поразен на около 15 морски мили от брега срещу Бяла, област Варна, съобщават от bTV.

Сигналът е подаден в 01:57 ч. от дежурен служител на Варна трафик.

Съдът е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ. Към района е изпратен гранично-полицейският кораб BURGAS (MMSI: 207451400), уточняват от Maritime. Според изданието, "Челси" е бил ударен от три дрона.

По първоначалната информация на борда е имало 12 пострадали, които трябва да бъдат транспортирани до пристанище Варна.

За случая са уведомени Областната дирекция на МВР, "Морска администрация", Главната дирекция "Национална полиция", Националната служба за охрана, Община Варна и дежурният в областната администрация.

Към момента в подадената информация няма подробности за състоянието на пострадалите, характера на нараняванията им и обстоятелствата около удара. Не е уточнено и откъде е излетял дронът, нито кой стои зад атаката.

Първият катер с петима леко пострадали е пристигнал на пристанището във Варна.

"Челси" е собственост и се менажира от базирана в Украйна компания. Последна инспекция по ДПК е проведена в Бари, Италия, на 12 август. Установени са 11 несъответстия, като те не са станали причина за неговото задържане.

Поредна атака

Новият сигнал идва на фона на атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море на 6 октомври.

Тогава плавателните съдове ABLE и ALFA WATAN бяха поразени от въздушни и морски дронове на около 70 морски мили източно от Бяла. Корабът ABLE, плаващ под флага на Палау, беше повреден и обхванат от пожар, но целият му екипаж беше спасен. Двама от моряците бяха транспортирани във Варна за медицинска помощ.

Другият кораб - ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, потъна. На борда му се предполага, че са се намирали 12 сирийски моряци. Въпреки проведената спасителна операция екипажът не беше открит и на 7 октомври издирването беше прекратено.

На 12 октомври българското правителство съобщи, че е поискало техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за продължаване на разследването на атаката срещу двата търговски кораба.