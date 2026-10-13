Как върви подготовката за президентския вот?

Половината от машините за президентските избори на 25 октомври вече са преминали през техническа проверка и са готови за инсталиране на изборния софтуер. Проблеми има с принтерите на машините.

"Надявам се да бъдем готови, всички избиратели го очакваме. ЦИК не дава ясни и окончателни данни как върви подготовката на машинното гласуване, колко машини са реално готови, кога ще бъде направен процесът на сертифициране. Надявам се обществената поръчка за профилактика и ремонт на машините ще доведе до отстраняването на всички повреди и дефекти", коментира бившият председател на ЦИК Александър Андреев в студиото на "България сутрин".

По думите му президентските избори са най-леки за организиране - имаме само мажоритарен избор.

"Но ЦИК се забави с организацията на процесите, свързани с машинното гласуване. Остават само десетина дни, а машините трябва да бъдат сертифицирани и транспортирани, да бъдат доставени съответните книжа. Все още нямаме методически указания за обучението на СИК. Не се сигурни дали ще ги имат и ще са достатъчно подготвени", предупреди Андреев пред Bulgaria ON AIR.

Ако машината не работи, тя трябва да бъде заменена с друга - работеща. Ако това не е възможно, изборният ден продължава с гласуване с хартиени бюлетини, стана ясно от думите на госта.

Андреев изрази надежда ЦИК да намери решения при възникване на други проблеми.

"Ако гласът е потвърден само в паметта, а не и в контролна разписка, и има разминаване между памет, контролна разписка и избиратели в списъка, това би задало въпрос отчетени ли са правилно гласовете от машинното гласуване. В този случай се приема паметта. Ако няма краен протокол, тогава се броят разписките", обясни бившият председател на ЦИК.

Според него влиянието на политическите сили върху членовете на СИК винаги ще съществува, докато принципът не бъде променен.

"Трябва да се помисли за промяна в Изборния кодекс и да се осигури сертифициране на членовете на СИК, че са преминали обучения", отбеляза Андреев.