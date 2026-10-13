Стоянов: Очакването е дроновете да са руски, но няма категорични данни

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни хронологията на събитията по време на втората атака в Черно море. По думите му всичко е започнало малко след един часа след полунощ. Тогава е подаден сигнал за атака от дронове по кораба, който потъна край Крапец.

“В последствие в 01:28 часа е подаден сигнал за помощ от кораба, който е на 17 мили югоизточно от Варна. На сигнала се е отзовал катер, който е помогнал да бъдат евакуирани хората”, добави министърът.

Стоянов добави, че първият кораб е потънал изключително бързо, а това означава само една - мощна атака с надводни дронове.

“От 16-членен екипаж в последствие са намерени 6 души и са спасени. Останалите продължават да се издирват. Екипажът на "Челси-3" е от украинци и азербайджанци под флага на Малта, собственост на Украйна”, каза още министърът на отбраната.

Разговор със съседните държави

Стоянов каза още, че е провел разговори с министъра на отбраната на Турция и на Румъния, в които са се договорили за по-добра осведоменост, своевременно подаване на информация. Министърът допълни, че Черно море вече "се е превърнало в зона от конфликта", заради което е необходимо да се набележат допълнителни мерки.

"Организирали сме също така срещи с министрите на отбраната на трите страни. Очаква се уточняване на дати. Това ще стане може би до края на месец октомври. Няма яснота какви са дроновете. Но няма логика украинците да удрят собствените си кораби. В тази ситуация очакването е, че дроновете са руски”, на мнение е Стоянов.

“Няма как да има конвоиране на кораби от страна на военноморските сили. Конвоиране може да има в нашите териториални води”, допълни министърът.

Стоянов поясни, че въоръжените сили на България могат да отговорят на конкретна заплаха само в териториални води. И при новата ситуация член 4 не е необходимо да бъде активиран, посочи той.

"Ескалацията в Черно море непрекъснато нараства. Виждаме, че този конфликт се доближава до нашите териториални води. Надявам се да не бъде прекрачена границата на разумността. Макар че разум в тази ситуация аз не виждам".

“Няма нужда от активиране на член 4 от НАТО, дори и при новата ситуация”, категоричен е Стоянов.