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В развитие Нови два кораба бяха поразени на ръба на териториалните води на България

По-малко от час продължи разговора между Радев и Митрофанова

Премиерът все още не е посочил категорично, че руски дронове стоят зад атаката

13.10.2026 | 11:27 ч. Обновена: 13.10.2026 | 11:27 ч. 48

Министър-председателят Румен Радев се срещна с руския посланик Елеонора Митрофанова непосредствено след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Срещата между двамата е продължила по-малко от час.

Повод за разговора са ударите срещу два плавателни съда в Изключителната икономическа зона на България в Черно море. Корабът "Челси 3", плаващ под малтийски флаг и украинска собственост, е бил атакуван с три въздушни дрона на около 18 морски мили източно от Бяла.

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Всичките 15 души от екипажа са евакуирани, като петима са получили медицинска помощ заради леки наранявания.

Друг кораб е потънал край Крапец, като по първоначални данни са спасени петима моряци. 11 остават в неизвесност. 

На извънредно заседание в Министерски съвет Радев обяви, че ще разговаря с Митрофанова, но не посочи категорично, че дроновете са руски.

"Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация", заяви Радев.

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Елеонора Митрофанова Румен Радев кораб Русия удари дрон кораб-13.10.
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