По-малко от час продължи разговора между Радев и Митрофанова

Министър-председателят Румен Радев се срещна с руския посланик Елеонора Митрофанова непосредствено след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Срещата между двамата е продължила по-малко от час.

Повод за разговора са ударите срещу два плавателни съда в Изключителната икономическа зона на България в Черно море. Корабът "Челси 3", плаващ под малтийски флаг и украинска собственост, е бил атакуван с три въздушни дрона на около 18 морски мили източно от Бяла.

Всичките 15 души от екипажа са евакуирани, като петима са получили медицинска помощ заради леки наранявания.

Друг кораб е потънал край Крапец, като по първоначални данни са спасени петима моряци. 11 остават в неизвесност.

На извънредно заседание в Министерски съвет Радев обяви, че ще разговаря с Митрофанова, но не посочи категорично, че дроновете са руски.

"Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация", заяви Радев.