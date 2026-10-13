Радев проведе разговор с Илие Боложан заради атаките в Черно море

След втора атака с дронове в близост до българските територии в Черно море премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с румънския премиер Илие Боложан. Темата на разговора им беше последната атака, съобщава правителствената информационна служба.

По време на разговора е подчертана необходимостта от още по-тясно взаимодействие на тристранно ниво между България, Румъния и Турция в интерес на гарантирането сигурността в региона и безопасното корабоплаване.

Българският министър-председател отбеляза и изразената подкрепа от страна на ЕС и НАТО по време на проведените от него по-рано днес разговори с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на Алианса Марк Рюте, за оказване на помощ при изясняването на обстоятелствата при тези атаки в Черно море и за засилване на способностите за наблюдение и контрол на въздушното и морско пространство.

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“Вече укрепихме позициите си по източния фланг и ще продължим да следим обстановката в областта на сигурността, като при необходимост ще адаптираме нашите мерки за възпиране и отбрана", написа Рюте в платформата Х след разговора с Радев.