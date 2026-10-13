След ударите: Демерджиев показа спасителната мисия на кораба "Челси 3" (ВИДЕО)

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев публикува във Фейсбук кадри от евакуацията на екипажа на кораба “Челси 3“ край Варна. Корабът беше ударен от дронове през нощта.

“Тежка операция в много бурни води. Граничният полицейски кораб 514 - “Бургас“ с деветчленен екипаж проведе тази нощ рискова операция, спасявайки бедстващ екипаж при вълнение на морето над 3 бала“, написа Демерджиев към видеокадрите.

Вътрешният министър добавя, че гранично-полицейският кораб 514 се е насочил към моторния кораб “Челси 3” в 02:45 часа след полунощ.

“Независимо от бурното море, граничният кораб застава непосредствено до наклонения пострадал плавателен съд“, добави Демержиев.

В 04:43 ч. целият екипаж е качен успешно на борда на граничния полицейски кораб, а в 07:15 ч. чуждите моряци са доведени невредими на сушата. Въпреки че смяната им изтече преди часове, те излязоха в морето отново за втора мисия. Морето е изключително бурно, а условията - тежки. Въпреки това нашите служители показаха огромна смелост и бърза реакция“, добави министърът.