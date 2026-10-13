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В развитие Нови два кораба бяха поразени на ръба на териториалните води на България

След ударите: Демерджиев показа спасителната мисия на кораба "Челси 3" (ВИДЕО)

Морето беше бурно, а условията - тежки, добави вътрешният министър

13.10.2026 | 15:05 ч. Обновена: 13.10.2026 | 15:09 ч. 3

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев публикува във Фейсбук кадри от евакуацията на екипажа на кораба “Челси 3“ край Варна. Корабът беше ударен от дронове през нощта.

“Тежка операция в много бурни води. Граничният полицейски кораб 514 - “Бургас“ с деветчленен екипаж проведе тази нощ рискова операция, спасявайки бедстващ екипаж при вълнение на морето над 3 бала“, написа Демерджиев към видеокадрите.

Вътрешният министър добавя, че гранично-полицейският кораб 514 се е насочил към моторния кораб “Челси 3” в 02:45 часа след полунощ.

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“Независимо от бурното море, граничният кораб застава непосредствено до наклонения пострадал плавателен съд“, добави Демержиев.

В 04:43 ч. целият екипаж е качен успешно на борда на граничния полицейски кораб, а в 07:15 ч. чуждите моряци са доведени невредими на сушата. Въпреки че смяната им изтече преди часове, те излязоха в морето отново за втора мисия. Морето е изключително бурно, а условията - тежки. Въпреки това нашите служители показаха огромна смелост и бърза реакция“, добави министърът.

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Иван Демерджиев спасителна мисия Черно море кораб Челси 3 атака кораб-13.10.
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