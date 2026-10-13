Катастрофа на “Тракия”, служител на “Автомагистрали” загина

Председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова съобщи, че служител на “Автомагистрали” е загинал на АМ “Тракия”, докато е обезопасявал пътнотранспортно произшествие,

“Преди около 40 минути преминах по АМ “Тракия“. В района на Вакарел, в посока София, имаше пътнотранспортно произшествие, по първоначални данни вследствие на аквапланинг“, обясни Русинова във Фейсбук.

“Малко по-късно служители на пътноподдържащата фирма, които са обезопасявали мястото на първото произшествие, са били пометени от друг автомобил, който също е попаднал в аквапланинг в същия участък“, добавя пътният експерт.

Русинова добавя, че единият загинал е служител на “Автомагистрали”

“Човек, който е бил там, за да обезопаси пътя и да предпази останалите участници в движението“, допълва тя.

По информацията, с която Русинова разполага, в района на Вакарел са станали четири пътнотранспортни произшествия.

Пътният експерт добавя, че това е един от участъците, за които многократно е предупреждавано, че са опасни заради силно износеното асфалтово покритие.

“Многократно настоявахме за спешни ремонти. Многократно предупреждавахме за риска, който създава състоянието на настилката, особено при дъжд. Нищо не беше предприето. Днес вече говорим за загинал човек“, пише още Русинова.

“Колко още хора трябва да загинат, за да разберат управляващите, че поддържането на пътищата не е въпрос на политическа целесъобразност, а на човешки живот?“, пита пътният експерт.